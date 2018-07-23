Краснодарским чиновникам купят автомобили на 4 млн рублей 

Три белых седана приобретут за средства бюджета.
В Краснодаре объявлен конкурс на поставку автомобилей в количестве трех штук для сотрудников городской администрации. Тендер объявлен МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар».
На три легковые машины выделено 4 миллиона рублей. По условиям конкурса, автомобили должны быть в кузове седан, белого цвета, с парктоником, мультирулем, мультимедийной системой с экраном не меньше семи дюймов в диагонали, автоматическим затемнением зеркала заднего вида, а также подогревом передних сидений. Указа и предельная мощность двигателя — до 150 л.с.
Тендер будет разыгран 6 августа, а заказчик должен получить седаны уже в сентябре текущего года.