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В российском парке грузовиков преобладает отечественная техника
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В российском парке грузовиков преобладает отечественная техника 

«Автостат Инфо» 4 часа назад
В российском парке грузовиков преобладает отечественная техника Исследование «Автостат Инфо» показало, что в России на начало текущего года числятся 3,255 млн грузовых машин. Большая часть из этого объема — 73,3% или 2,387 млн ед. — это техника российских марок. На грузовики-иномарки в парке приходится 26,7%, численность таких машин составляет 868 333 ед.
Мы составили также рейтинг грузовых брендов по их представленности в автопарке РФ. Лидирует в этом рейтинге «КАМАЗ». В стране начитывается 790 541 грузовик марки «КАМАЗ». Второе место занимает «ГАЗ»: в автопарке России представлено 766 358 грузовиков этого бренда. Третий результат у «ЗИЛа» — 415 855 ед. техники. В число брендов грузового рынка с наибольшей представленностью в парке грузовиков в РФ входят также «МАЗ» (222 546 ед.) и «УРАЛ» (127 126 шт.). Исследование показало также, что грузовиков Volvo в парке страны насчитывается 89 660 ед., а грузовых машин марки MAN — 85 696 ед. На марку Isuzu приходится 76 528 ед., на Scania — 74 245 шт., а на Fuso — 67 643 шт.
Парк грузовиков в стране состоит преимущественно из машин, изготовленных до 2008 года. Всего таких 2,446 млн ед. Грузовиков 2012 года выпуска в России — 131 340 ед., а грузовиков 2008 года — 123 825 шт.
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