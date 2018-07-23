Антиблокировочной системе тормозов исполнилось 40 лет

Сейчас антиблокировочная система тормозов (АБС) есть в базовой комплектации самых доступных автомобилей, вроде " Лады Гранты ". А сорок лет назад эта опция предлагалась только для седана Mercedes-Benz S-класса за дополнительную плату.

В 1978 году седан Mercedes-Benz S-класса (W116) стал первым серийным автомобилем в мире, для которого можно было заказать АБС. За новейшую систему просили немало — 2200 немецких марок, при этом цены на сам автомобиль начинались с отметки 32 тысяч марок.

Принцип работы системы, которая не позволяет колёсам блокироваться при резком замедлении, с тех пор не поменялся. Электроника отслеживает скорость вращения каждого из колёс, и, если одно из них блокируется, на мгновение ослабляет тормозные колодки. Таким образом, колесо перестаёт скользить и снова начинает крутиться. Таким же образом опытный водитель тормозит на скользком покрытии, но АБС может растормаживает с недоступной для человека частотой — до 20 раз за секунду.

Польза АБС уже вызывает сомнений. В большинстве ситуаций она помогает сократить тормозной путь и, самое главное, сохранить контроль над автомобилем, ведь машина с заблокированными колёсами может не слушаться руля. В некоторых случаях, например, на неровной дороге или на рыхлом снегу работа АБС приводит к увеличению тормозного пути, но и здесь меньше вероятность, что автомобиль с вращающимися, а не скользящими колёсам, выйдет из-под контроля.

Впервые о создании подобных систем инженеры задумались ещё в двадцатых годах прошлого века, а после окончания войны механическая антиблокировка начала появляться на некоторых самолётах и моделях автомобилей. Но первой серийной машиной с полноценной электронной АБС стал именно «Мерседес» серии W116.