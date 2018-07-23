Под Москвой женщина прокатила полицейского на капоте

В подмосковном городе Видное женщина отказалась предъявить документы сотруднику ГИБДД , попыталась уехать и сбила правоохранителя. Об этом сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел в одном из городских дворов. Полицейский преградил путь автомобилю женщины, но ее это не остановило.

В итоге она дважды «прокатила» инспектора на капоте автомобиля. Пострадал ли правоохранитель, не уточняется.

РЕН ТВ опубликовал видеозапись инцидента. На видео слышно, как женщина просит «молодого человека» отойти и продолжает двигаться. Она пояснила, что у нее «там машина уже уехала».

По данным телеканала, в итоге женщина все же сдалась. За «наезд на сотрудника при исполнении» ее могут серьезно наказать.