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Участники «Московской смены» побывали в Музее обороны Москвы
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Участники «Московской смены» побывали в Музее обороны Москвы 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Школьники, отдыхающие в городском летнем лагере при ТЦСО «Ясенево», каждый день проводят интересно и с пользой.
Самым ярким событием в жизни ребят стало посещение Государственного Музея обороны Москвы, который создан в память о защитниках Москвы. Ребята, как будто прошли вместе с участниками Московской битвы весь тяжелый путь испытаний. Воссозданная с помощью подлинных предметов и оригинального архитектурно-художественного решения экспозиция помогает понять, что остановило у стен Москвы лучшие силы самой мощной в то время немецкой армии. Также в рамках «Московской смены» мальчишки и девчонки изучали программу «Код твоей безопасности». Занятия были посвящены правилам дорожного движения и различным экстремальным жизненным ситуациям. А еще для ребят провели шахматный турнир.
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