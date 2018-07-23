Опубликовано уникальное видео открытия Мызинского моста

Иван Богомолов опубликовал видео с торжественного открытия Мызинского моста, которое состоялось 21 августа 1981 года. Оператором был его отец — Сергей Геннадьевич Богомолов . Видео снято на плёнку и не имеет звука.

На записи запечатлены основные характеристики Мызинского моста, а также показаны тысячи жителей Нижнего Новгорода, которые пришли, чтобы поучаствовать в открытии Мызинского моста.

Также на видео можно заметить разбитый автомобиль, который куда-то везут. Иван Богомолов объяснил, как это попало на запись. Крайне интересный факт.

— Автор съёмок рассказывал, что официальное время открытия моста перенесли из-за аварии, — прокомментировал сцену с разбитым автомобилей Иван. — Водитель «Запорожца» не знал, что до официального открытия моста он закрыт бетонными блоками (на одном из первых кадров показаны эти блоки с надписью «Стоп!») и въехал в одну из них. В Википедии пишут, что официально мост открыли 6 августа 1981 года. По материалам кинохроники, мост открылся 21 августа — дату сместили из-за ЧП с «Запорожцем».

А теперь Мызинский мост находится на очередном ремонте — движение на нём ограничили с 9 июля на четыре месяца. Порой скорость движения достигала 5 км/ч.

Грузовым автомобилям запрещено двигаться по Мызинскому мосту, но их это не останавливает. Мы уже писали, почему бесполезно штрафовать водителей этих фур.