В испанском Вике автомобиль снёс кресты, установленные в поддержку лидеров движения за независимость Каталонии

В испанском городке Вик, расположенном в Каталонии, автомобиль снёс кресты, которые были установлены на главной площади в знак поддержки заключённых лидеров движения за независимость региона. Подробности инцидента не сообщаются.