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В испанском Вике автомобиль снёс кресты, установленные в поддержку лидеров движения за независимость Каталонии
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В испанском Вике автомобиль снёс кресты, установленные в поддержку лидеров движения за независимость Каталонии 

RT на русском 3 часа назад
В испанском городке Вик, расположенном в Каталонии, автомобиль снёс кресты, которые были установлены на главной площади в знак поддержки заключённых лидеров движения за независимость региона. Подробности инцидента не сообщаются.
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