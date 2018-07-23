Верховный суд: Грязные автомобильные номера нельзя считать скрытыми

Водителей, не помывших машину, можно оштрафовать, но сумма взыскания за такой проступок будет в 10 раз ниже.

Грязные автомобильные номера нельзя считать намеренно видоизменёнными, разъяснил Верховный суд (ВС) РФ. Если у суда нет объективных доказательств, что грязь на регистрационных номерах машины оказалась не случайно, а с умыслом, то он не может признавать автовладельцев виновными в сокрытии знаков, указывает высшая инстанция. Она согласилась, что водителей, не помывших машину, можно оштрафовать, но сумма взыскания за такой проступок будет в 10 раз ниже, чем за сознательную попытку скрыть регистрационный знак.

До высшей инстанции дошла жалоба московского водителя, получившего штраф в 5 тысяч рублей за езду на машине со знаками, которые невозможно было разглядеть. Инспектор ДПС, а впоследствии и мировой, и городской суды сочли, что автовладелец нарушил Правила дорожного движения, так как управлял транспортом с видоизменёнными знаками.

Они обосновали свою позицию тем, что закон не позволяет пользоваться автомобилем, если его техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей, пункт 7.15 которого устанавливает запрет на эксплуатацию при несоответствии ГОСТу государственного регистрационного знака или способа его установки. Нарушение данного требования как раз является административным правонарушением, а санкция статьи 12.2 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей либо лишение прав на 3 месяца.

Однако Верховный суд не согласился с состоявшимися по делу судебными актами. ВС указывает, что, согласно пункту 2.3.1 Правил дорожного движения, водитель обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства. В том числе он должен убедиться в нормальном состоянии знаков автомобиля. Но при этом Верховный суд отмечает, что в спорном деле автовлвделец управлял транспортным средством с государственными регистрационными знаками, установленными на предусмотренных для этого местах. Согласно видеозаписи, знаки автомобиля имели лишь частичное загрязнение, что не мешало их идентификации и не давало оснований полагать о попытке их намеренно изменить, говорится в постановлении.

По мнению ВС РФ, объективных свидетельств того, что водитель намеренно заляпал регистрационные знаки в материалах нет, значит, отсутствуют и признаки административного правонарушения по спланированному изменению или сокрытию номеров.

В связи с этим ВС изменил постановления нижестоящих судов, переквалифицировал действия водителя на часть 1 статьи 12.21 КоАП РФ и в 10 раз снизил размер назначенного ему штрафа — до 500 рублей.

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По материалам: ptzgovorit.ru