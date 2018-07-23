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Под Одессой семья отравилась грибами: беременная мать и 11-летний сын умерли
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Под Одессой семья отравилась грибами: беременная мать и 11-летний сын умерли 

Украина.ру 23 июля 2018
Фото: Украина.ру
Отравление произошло в селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области, передает «7 телеканал».
У матери, отца и пятерых детей начались явные признаки отравления после того, как они поели грибов. Однако к врачам за помощью пострадавшие взрослые обратились не сразу, пытаясь лечиться на дому.
Шестой ребенок — 6-летняя девочка — не ела грибов и находится в удовлетворительном состоянии.
20 июля родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. 21 июля троих детей перевели на лечение в Киев.
23 июля мать детей скончалась. Как показало обследование, она ждала седьмого ребенка. В тот же день в Киеве скончался ее 11-летний сын. Еще два ребенка, переведенные в Киев, находятся в тяжелом состоянии.
С началом второй половины лета и осени в России и на Украине увеличивается количество отравившихся грибами.
Одной из главных причин отравления является употребление в пищу ядовитых грибов, схожих по внешнему виду со съедобными. Также специалисты рекомендуют не собирать старые, перезрелые, а также очень молодые грибы, в которых нечетко выражены внешние признаки.
Также не следует собирать грибы, растущие вдоль трасс или на загрязненных территориях. Помимо этого рекомендуется не собирать грибы во время засухи.
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