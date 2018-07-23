Грузовой автомобиль пробил ограждение на мосту на шоссе Энтузиастов и повис над железной дорогой

Грузовой автомобиль врезался в ограждение на мосту на шоссе Энтузиастов и повис над железной дорогой, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«На шоссе Энтузиастов в районе станции метро «Авиамоторная» рядом со стройкой грузовой автомобиль пробил ограждение на мосту и повис над железной дорогой, проходящей под ним», — рассказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают экстренные службы. По словам источника, водитель успешно выбрался из кабины водителя, он не пострадал. Дальнейшая информация уточняется.