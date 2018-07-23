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Грузовой автомобиль пробил ограждение на мосту на шоссе Энтузиастов и повис над железной дорогой
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Грузовой автомобиль пробил ограждение на мосту на шоссе Энтузиастов и повис над железной дорогой 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Грузовой автомобиль врезался в ограждение на мосту на шоссе Энтузиастов и повис над железной дорогой, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«На шоссе Энтузиастов в районе станции метро «Авиамоторная» рядом со стройкой грузовой автомобиль пробил ограждение на мосту и повис над железной дорогой, проходящей под ним», — рассказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают экстренные службы. По словам источника, водитель успешно выбрался из кабины водителя, он не пострадал. Дальнейшая информация уточняется.
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