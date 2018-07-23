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В Лефортове грузовик протаранил ограждение моста и повис над железной дорогой
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В Лефортове грузовик протаранил ограждение моста и повис над железной дорогой 

Говорит Москва 1 час назад
Как передаёт агентство новостей «Москва» со ссылкой на очевидцев, у автомобиля отказали тормоза. По предварительным данным, водитель не пострадал, он успел выбраться из кабины. Другие подробности не приводятся.
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