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Грузовик пробил ограждения моста на юго‑востоке Москвы. ВИДЕО
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Грузовик пробил ограждения моста на юго‑востоке Москвы. ВИДЕО
РИАМО
20 часов назад
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Фото:
РИАМО
xl" target="_blank"> грузовик пробил ограждение и слетел с моста, сообщил
РИАМО
в понедельник представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД)
столичного правительства
.
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