Эксперты назвали средний срок владения россиянина новым автомобилем 

Новый автомобиль находится в собственности у россиянина в среднем 57 месяцев — более 4,5 лет Это данные экспертов за 2017 год, которые приводит «Российская газета». Затем соотечественник решает машину поменять. В зависимости от бренда и сегмента этот показатель может отличаться. Например, обладатели премиальных машин склонны избавляться от них чаще (в среднем этот срок составляет 46 месяцев), чем владельцы массовых автомобилей. Среди масс-маркета наиболее близкие к среднему показателю сроки владения у Citroen (4 года и 11 месяцев). У Lada он составляет 5 лет и 2 месяца.