Ford отзывает полмиллиона Fusion и Escape

Американская корпорация Ford запускает новую отзывную кампанию, затрагивающую некоторые Escape 2013-2014 года выпуска и Fusion, собранные в период с 2013 по 2016 год.

Согласно информации, выпущенной производителем, изъятие транспортных средств связано с неисправностями коробки переключения передач. Особую опасность дефект представляет во время парковки, поэтому представители Ford зазывают всех водителей использовать ручной тормоз. Иными словами, во время остановки автомобиля, машина может сама продолжить движение в результате отключения кабеля переключения передач от коробки. Техники уже определили причину такого сбоя и официальные сервисные центры готовы абсолютно бесплатно устранить недостаток, после того, владельцы вышеупомянутых транспортных средств будут проинформированы компанией. До ремонта рекомендуется всегда использовать ручной тормоз.

Напоминаем, в Северной Америке насчитывается 549 401 автомобиль, в том числе 504 182 в Соединенных Штатах, 36 887 в Канаде и 8 332 в Мексике. Что касается несчастных случаев, аварий, травм или смертей, связанных с неисправностью коробки переключения передач, американская компания пока не была оповещена о подобных ситуациях со стороны своих клиентов.