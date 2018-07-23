Ещё
Ford отзывает полмиллиона Fusion и Escape
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford отзывает полмиллиона Fusion и Escape 

Auto.Today 18 часов назад
Фото: Auto.Today
Американская корпорация Ford запускает новую отзывную кампанию, затрагивающую некоторые Escape 2013-2014 года выпуска и Fusion, собранные в период с 2013 по 2016 год.
Согласно информации, выпущенной производителем, изъятие транспортных средств связано с неисправностями коробки переключения передач. Особую опасность дефект представляет во время парковки, поэтому представители Ford зазывают всех водителей использовать ручной тормоз. Иными словами, во время остановки автомобиля, машина может сама продолжить движение в результате отключения кабеля переключения передач от коробки. Техники уже определили причину такого сбоя и официальные сервисные центры готовы абсолютно бесплатно устранить недостаток, после того, владельцы вышеупомянутых транспортных средств будут проинформированы компанией. До ремонта рекомендуется всегда использовать ручной тормоз.
Напоминаем, в Северной Америке насчитывается 549 401 автомобиль, в том числе 504 182 в Соединенных Штатах, 36 887 в Канаде и 8 332 в Мексике. Что касается несчастных случаев, аварий, травм или смертей, связанных с неисправностью коробки переключения передач, американская компания пока не была оповещена о подобных ситуациях со стороны своих клиентов.
Auto.Today: последние новости
Почему бьёт руль на скорости (большой, маленькой, при торможении): причины вибрации, устранение проблемы Первая помощь при ДТП: правила и порядок оказания доврачебной помощи пострадавшим Министр инфраструктуры призывает украинских перевозчиков заняться обновлением автопарка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян хотят отбирать автомобили675
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу1
Tucson обновился для российского рынка
Дорожные камеры проконтролируют полисы ОСАГО1
Разводка за сплошную: как водитель не дал себя обмануть2
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение