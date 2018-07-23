Во время грозы в Дубовке дерево упало на жилой дом и машины

В результате ЧП повреждения получила кровля здания и автомобили.

Больше всего от падения дерева в Дубовке пострадали автомобили, припаркованные во дворе. У одного выбиты стекла, у другого помята крыша. Ущерб мог оказаться и более значительным, но по счастливой случайности дуб рухнул как раз между машинами. Рядом еще одно дерево упало на дорогу, повредив провода. Теперь у жителей нет ни света, ни интернета. Жительнице Воронежа Татьяне Прибытковой предстоит рассказать невесёлую весть внукам: — Налетел буран, стало темно, ливень, ливень, потом заискрились провода все, и дерево это как бабахнуло сюда. Машины принадлежат внукам. Они уехали отдохнуть, загнали автомобили сюда. Теперь вот машины все испорчены.