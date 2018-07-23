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Каких машин больше всего в российском автопарке
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Каких машин больше всего в российском автопарке 

«Автостат Инфо» 16 часов назад
Каких машин больше всего в российском автопарке Согласно данным исследования «Автостат Инфо», LADA 2107 — самый распространенный в России автомобиль. В российском автопарке насчитывается 1 747 037 машин LADA 2107 по состоянию на начало 2018 года.
Второе место по численности занимает модель LADA 2106. Всего 1 741 168 таких машин числятся в автопарке страны. Автомобилей LADA 2109 в России насчитывается 1 556 574 ед., что стало третьим по величине результатом. В топ-5 самых распространенных в автопарке страны моделей входят LADA 2121 (1 006 358 ед. авто) и LADA 2101 (836 901 шт.). «Десятку» самых распространенных в российском автопарке моделей составили LADA 2110 (819 358 ед.), LADA 2114 (779 251 авто), LADA 2105 (772 485 авто), а также Ford Focus (739 949 ед.) и Hyundai Solaris (675 835 ед.).
Согласно данным исследования «Автостат Инфо», в России насчитывается 43,2 млн автомобилей по состоянию на начало 2018 года. На долю российских машин приходится 44,6% в объеме всего автопарка страны, а на иномарки — 55,4%.
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