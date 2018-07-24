ГИБДД нашла и наказала тюменца, который катался по городу в ванне и мылся на ходу

Сотрудники ГИББД Тюменской области нашли и оштрафовали Эдуарда Филиппова , который вечером 22 июля в течение часа катался по центру Тюмени в частично заполненной водой ванне на колесах, намывая себя пеной и веселя прохожих. Об этом сообщает tumix.ru Филиппову выписали штраф в 1000 рублей за «неправильную перевозку пассажиров». "Сотрудники ГИБДД Тюменской области проверили информацию и установили водителя и пассажира автомобиля. Двадцатидевятилетний водитель иномарки и 32-летний пассажир самодельного прицепа признали совершение административного правонарушения, и пояснили, что просто хотели развлечься", — говорится в сообщении областного главка ГИБДД. Необычная акция вызвала большой резонанс не только среди очевидцев экстравагантной поездки, но и в местных СМИ, которые посвятили тюменцу десятки публикаций.