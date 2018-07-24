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ГИБДД нашла и наказала тюменца, который катался по городу в ванне и мылся на ходу
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ГИБДД нашла и наказала тюменца, который катался по городу в ванне и мылся на ходу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сотрудники ГИББД Тюменской области нашли и оштрафовали Эдуарда Филиппова, который вечером 22 июля в течение часа катался по центру Тюмени в частично заполненной водой ванне на колесах, намывая себя пеной и веселя прохожих. Об этом сообщает tumix.ru  Филиппову выписали штраф в 1000 рублей за «неправильную перевозку пассажиров».
"Сотрудники ГИБДД Тюменской области проверили информацию и установили водителя и пассажира автомобиля. Двадцатидевятилетний водитель иномарки и 32-летний пассажир самодельного прицепа признали совершение административного правонарушения, и пояснили, что просто хотели развлечься", — говорится в сообщении областного главка ГИБДД.
Необычная акция вызвала большой резонанс не только среди очевидцев экстравагантной поездки, но и в местных СМИ, которые посвятили тюменцу десятки публикаций.
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