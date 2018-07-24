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СМИ: автомобили россиян поставят на воинский учет
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СМИ: автомобили россиян поставят на воинский учет 

Парламентская газета 6 часов назад
Минобороны России предложило изменить перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае начала войны. Соответствующий приказ ведомства предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей, пишет газета «Известия».
Предпочтение в случае мобилизации будет отдаваться внедорожникам отечественного производства. В первую очередь — автомобилям УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 («Патриот»). Передвигаться на них военные будут до тех пор, пока со складов резерва не прибудут штатные машины. После этого машины вернут владельцам.
В настоящее время проект приказа проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу.
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