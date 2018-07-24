За причинение смерти по неосторожности оренбуржец может получить 5 лет тюрьмы

Прокуратура Новоорского района утвердила обвинительное заключеие по уголовному делу в отношении водителя грузового автомобиля. Он стал виновником ДТП на участке трассы Новоорск-Орск, передают в ведомстве.

Так, весной 2018 года во время движения открылся борт кузова автомобиля, из которого высыпалась руда. Один из выпавших камней попал в лобовое стекло встречного автомобиля, в результате чего водитель скончался на месте от полученных травм. В прокуратуре сообщают, что открытие кузова грузовика произошло из-за ненадлежащего и несвоевременного обслуживания машины.

Обвиняемому грозит наказание до пяти лет лишения свободы, с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.