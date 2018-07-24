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Массовые аварии стали причиной транспортного коллапса на КАД
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Массовые аварии стали причиной транспортного коллапса на КАД 

АиФ Санкт-Петербург 5 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Массовые аварии с несколькими автомобилями стали причиной транспортного коллапса на КАД в районе Вантового моста.
Об этом пишут очевидцы в социальных сетях. Автомобилисты попали в страшный затор на внутреннем кольце утром во вторник, 24 июля. Пробка уже превышает восемь километров. Движение на участке почти остановлено.
«Я оттормозился, а зданий не успел и собрал пять машин», — пишет водитель.
Примерно в это же время между заездом на Софийскую и проспектом Обуховской обороны произошла авария с четырьмя автомобилями. В результате стоят две полосы.
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