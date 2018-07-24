Массовые аварии стали причиной транспортного коллапса на КАД

Массовые аварии с несколькими автомобилями стали причиной транспортного коллапса на КАД в районе Вантового моста.

Об этом пишут очевидцы в социальных сетях. Автомобилисты попали в страшный затор на внутреннем кольце утром во вторник, 24 июля. Пробка уже превышает восемь километров. Движение на участке почти остановлено.

«Я оттормозился, а зданий не успел и собрал пять машин», — пишет водитель.

Примерно в это же время между заездом на Софийскую и проспектом Обуховской обороны произошла авария с четырьмя автомобилями. В результате стоят две полосы.