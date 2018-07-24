4,5% казанских водителей отвлекаются на телефон за рулем

Специалисты агентства «ПромРейтинг» провели исследование, в ходе которого выяснили, что 4,5% казанских водителей взаимодействуют с телефоном за рулем.

Из этого числа автомобилистов примерно 23% подносят гаджеты к уху, 77% считывают глазами информацию с экрана. Чаще всего водители отвлекаются на смартфоны в пробках и на светофорах.

«Собственное исследование показывает, что и в том и в другом случае, находясь за рулем в заведенной машине, выключен из полноценного процесса взаимодействия с дорогой примерно каждый десятый автомобилист», — отмечают специалисты.

При этом исследование показало, что больше всего водителей (каждый третий) отвлекаются на телефоны в будни, в вечерние часы-пик. Это время отмечено наибольшим количеством как звонящих, так соприкасающихся с телефонами водителей.