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4,5% казанских водителей отвлекаются на телефон за рулем
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4,5% казанских водителей отвлекаются на телефон за рулем 

АиФ Казань 5 часов назад
Фото: АиФ Казань
Специалисты агентства «ПромРейтинг» провели исследование, в ходе которого выяснили, что 4,5% казанских водителей взаимодействуют с телефоном за рулем.
Из этого числа автомобилистов примерно 23% подносят гаджеты к уху, 77% считывают глазами информацию с экрана. Чаще всего водители отвлекаются на смартфоны в пробках и на светофорах.
«Собственное исследование показывает, что и в том и в другом случае, находясь за рулем в заведенной машине, выключен из полноценного процесса взаимодействия с дорогой примерно каждый десятый автомобилист», — отмечают специалисты.
При этом исследование показало, что больше всего водителей (каждый третий) отвлекаются на телефоны в будни, в вечерние часы-пик. Это время отмечено наибольшим количеством как звонящих, так соприкасающихся с телефонами водителей.
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