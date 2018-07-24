На съезде с моста у онкодиспансера вводят одностороннее движение

Полоса для въезда на мост с улицы Нижняя Дебря будет закрыта 25 июля, узнал KOSTROMA.TODAY. Там временно ввели одностороннее движение.

Подрядчик приступает там к обустройству тротуара. Поэтому, по информации пресс-службы городской администрации, с 25 июля будет ограничено движение всех видов транспорта на съезде с моста в районе онкодиспансера — в направлении от улицы Подлипаева.

При этом подъём на мост будет возможен по полосе, предназначенной для встречного движения.

Подъехать к онкодиспансеру будет возможно только со стороны улицы Нижняя Дебря.

Посетителям медучреждения также рекомендуется парковать машины вдоль улицы Нижняя Дебря. Парковка в районе подъёма на мост не рекомендуется, так как выезд с неё будет возможен только на мост, на правый берег реки Волги. В этом случае ближайший разворот возможен только в районе улицы Ермакова.

Открыть съезд планируют не позднее 29 июля, как только ремонт будет завершён.