Свердловское правительство закупит автомобилей на 41,3 миллиона рублей

Согласно документации, опубликованной на госзакупках, заказчику необходим 21 автомобиль серого и черного цветов с кожной отделкой салона, об этом сообщает во вторник, 24 июля, «АиФ-Урал»

Автомобили должны быть леворульными с типом кузова «седан», передние или полноприводные, с объемом двигателя до 3,5 тыс. кубических сантиметров и мощностью до 249 лошадиных сил. Предполагается, что вместительность машины составит пять человек, а салон внутри будет отделан кожей. Также машина должна быть оборудована климат— и круиз-контролем, датчиками дождя, света и парковки, системой вызова экстренных служб. Кроме того, важно, чтобы машины были выпущены в 2018 году и не имели пробега. Всего, согласно документации, планируется приобрести 21 автомобиль: 11 цвета черный металлик и 10 цвета серый металлик. Заказчиком выступает автохозяйство правительства Свердловской области

Подрядчик будет определен 6 августа. Поставить автотранспортные средства ему предстоит в течение 15 дней с момента заключения контракта. Максимальная цена контракта — 41,3 млн рублей.