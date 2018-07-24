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Свердловское правительство закупит автомобилей на 41,3 миллиона рублей
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Свердловское правительство закупит автомобилей на 41,3 миллиона рублей 

АиФ Урал 42 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Согласно документации, опубликованной на госзакупках, заказчику необходим 21 автомобиль серого и черного цветов с кожной отделкой салона, об этом сообщает во вторник, 24 июля, «АиФ-Урал».
Автомобили должны быть леворульными с типом кузова «седан», передние или полноприводные, с объемом двигателя до 3,5 тыс. кубических сантиметров и мощностью до 249 лошадиных сил. Предполагается, что вместительность машины составит пять человек, а салон внутри будет отделан кожей. Также машина должна быть оборудована климат— и круиз-контролем, датчиками дождя, света и парковки, системой вызова экстренных служб. Кроме того, важно, чтобы машины были выпущены в 2018 году и не имели пробега. Всего, согласно документации, планируется приобрести 21 автомобиль: 11 цвета черный металлик и 10 цвета серый металлик. Заказчиком выступает автохозяйство правительства Свердловской области.
Подрядчик будет определен 6 августа. Поставить автотранспортные средства ему предстоит в течение 15 дней с момента заключения контракта. Максимальная цена контракта — 41,3 млн рублей.
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