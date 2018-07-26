Suzuki отзывает в России автомобили из-за дефекта коробки передач 

Владельцы автомобилей будут уведомлены о необходимости передать транспортное средство в дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Росстандарт объявил об отзыве автомобилей Suzuki Kizashi, реализованных в период с июля 2014 по апрель 2017. Причиной тому стал дефект системы бесступенчатой коробки передач (CVT). Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
Всего под отзыв попадают 11 автомобилей. Отмечается, что с их владельцами в скором времени свяжутся уполномоченные представители компании. Проверить, попадает ли транспортное средство под отзыв, можно по личному VIN-коду.
На автомобилях будет проведена замена блока управления CVT.
Все ремонтные работы будут бесплатны для автовладельцев и осуществляться за счет производителя.