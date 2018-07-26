Suzuki отзывает в России автомобили из-за дефекта коробки передач

Владельцы автомобилей будут уведомлены о необходимости передать транспортное средство в дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Росстандарт объявил об отзыве автомобилей Suzuki Kizashi , реализованных в период с июля 2014 по апрель 2017. Причиной тому стал дефект системы бесступенчатой коробки передач (CVT). Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Всего под отзыв попадают 11 автомобилей. Отмечается, что с их владельцами в скором времени свяжутся уполномоченные представители компании. Проверить, попадает ли транспортное средство под отзыв, можно по личному VIN-коду.

На автомобилях будет проведена замена блока управления CVT.

Все ремонтные работы будут бесплатны для автовладельцев и осуществляться за счет производителя.