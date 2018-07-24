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Красноярца приговорили к условному сроку за попытку «договориться» с инспектором
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Красноярца приговорили к условному сроку за попытку «договориться» с инспектором 

sibnovosti.ru 3 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Суд Центрального района вынес приговор водителю, который хотел откупиться от инспектора ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В октябре прошлого года полицейские приехали на место ДТП для оформления аварии. Один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать наказания, он предложил правоохранителю 50 тысяч рублей.
Получив отказ, он увеличил сумму почти вдвое — до 97 тысяч. Инспектор предупредил мужчину об уголовной ответственности, но тот проигнорировал слова и положил деньги между передними сиденьями патрульной машины. На нарушителя завели уголовное дело.
Суд приговорил его к 2,5 годам условно. Также мужчина должен заплатить штраф в размере 194 тысяч рублей.
Кроме того, за управлением автомобилем в нетрезвом виде водителя привлекли к административной ответственности и лишили прав на 1 год 8 месяцев.
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