Продажи автомобилей KIA с пробегом в июне выросли на 26% 

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам июня реализовали 544 таких машины, что на 26% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2018 года было реализовано 2953 сертифицированных автомобиля KIA с пробегом — на 30% больше, чем за январь — июнь 2017 года, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. Напомним, что в рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 4 лет и с пробегом до 120 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС. В настоящее время в программе продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» участвует 80 дилеров KIA в России.