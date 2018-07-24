В Красноярске на Николаевском мосту появились камеры фиксации скорости

Об этом сообщили в «КрУДоре».

Камеры появились на обеих сторонах моста. Пока они работают в тестовом режиме, вскоре будут работать регулярно.

Напомним, в ближайшие месяцы на дорогах Красноярска установят другие дополнительные камеры фиксаций нарушений ПДД.

Дополнительные камеры установят: на ул. Копылова, 42 в обоих направлениях, на Октябрьском мосту ближе к правому берегу, на ул. 9 Мая, 74, на Тотмина, 21 и на Николаевском мосту. Эти участки выбраны неслучайно. Как поясняют полицейские, именно там водители чаще всего нарушают скоростной режим.