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В Красноярске на Николаевском мосту появились камеры фиксации скорости
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В Красноярске на Николаевском мосту появились камеры фиксации скорости 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Об этом сообщили в «КрУДоре».
Камеры появились на обеих сторонах моста. Пока они работают в тестовом режиме, вскоре будут работать регулярно.
Напомним, в ближайшие месяцы на дорогах Красноярска установят другие дополнительные камеры фиксаций нарушений ПДД.
Дополнительные камеры установят: на ул. Копылова, 42 в обоих направлениях, на Октябрьском мосту ближе к правому берегу, на ул. 9 Мая, 74, на Тотмина, 21 и на Николаевском мосту. Эти участки выбраны неслучайно. Как поясняют полицейские, именно там водители чаще всего нарушают скоростной режим.
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