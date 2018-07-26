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За увольнение пенсионеров в России могут ввести уголовное наказание
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За увольнение пенсионеров в России могут ввести уголовное наказание 

Вологда.рф 26 июля 2018
Фото: Вологда.рф
Уголовная ответственность предлагают ввести для работодателей, которые решат уволить пожилых сотрудников. Такое предложение сделали специалисты Министерства труда и социальной защиты РФ.
Это одна из инициатив, направленных на защиту работающих пенсионеров. Также среди них — повышение размера пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста. Сейчас при его расчете учитывают трехмесячный заработок на последнем месте работы, а также срок работы — суммарно не менее 26 недель. Учитывается и количество отработанных часов. Если меньше 1040 часов, безработный получат пособие в 850 рублей. Максимальный его размер составляет 4900 рублей. Минтруд предлагает увеличить размер пособия для безработных пенсионеров: минимальный размер составит 30% от прожиточного минимума.
Данные инициативы будут предложены для обсуждения профсоюзов и работодателей России.
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