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Госдума приняла закон о регистрации машин без посещения ГИБДД
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Госдума приняла закон о регистрации машин без посещения ГИБДД 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, сообщает РИА «Новости».
Основное нововведение коснется покупателей новых автомобилей у официальных дилеров — им не надо будет посещать ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.
При этом ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля сможет получить у изготовителя самостоятельно.
Документ разделяет понятия государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр).
Проект закона внесли в 2011 году, первое чтение он прошел в 2013-м и с тех пор находился на доработке.
Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов разработали законопроект об изменениях в системе ОСАГО.
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