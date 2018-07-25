Госдума приняла закон о регистрации машин без посещения ГИБДД

Основное нововведение коснется покупателей новых автомобилей у официальных дилеров — им не надо будет посещать ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.

При этом ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля сможет получить у изготовителя самостоятельно.

Документ разделяет понятия государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр).

Проект закона внесли в 2011 году, первое чтение он прошел в 2013-м и с тех пор находился на доработке.