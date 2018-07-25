Регистрация автомобиля: 4 главных изменения

С 2019 года в нашей стране изменятся правила регистрации автомобилей. Госдума приняла законопроект в третьем чтении, и новоиспеченные автовладельцы от этого только выиграют.

Основное нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров: им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Дилеры, которые имеют договор с производителями и специальный штат сотрудников, смогут самостоятельно проверить все документы, сделают запрос в ГИБДД, изготовят номера, затем, получив «добро» передадут весь комплект с ключами от машины автовладельцу.

Регистрация авто в салоне будет платной услугой. Сколько придется платить решит ФАС , ведомство наделили правом установить предельный тариф.

ГИБДД готовит номер

Еще одно нововведение касается номеров. В законе прописали два понятия — регистрационный номер и регистрационный знак. Так вот в ГИБДД будут назначать только номер, то есть выдадут бумажку с сочетанием букв и цифр, а вот изготовить железную пластину нужно будет самостоятельно. Фирмы, которым разрешат это делать, включат в отдельный реестр и они будут частными.

"До 16 и старше"

Еще одно нововведение касается запрета регистрировать машину на тех, кто не достиг 16-летнего возраста. Отдавать в «юридическое владение» автомобиль своему ребенку придумали некоторые родители, которые таким образом уходили от штрафов. Дело в том, что в в ст. 2 п. 3 КоАП РФ говорится, что административная ответственность наступает с 16 лет. То есть при оформлении машины на ребенка до 16 лет, его родитель мог нарушать правила, а штрафов не уплачивать. Теперь эту лазейку прикрыли.

Ржавые машины «отметят» маркировкой

Часть поправок носит (на первый взгляд) технический характер, но они являются, тем не менее, важными. Для автомобилей с проржавевшими или сгнившими идентификационными номерами, на автомобиль будет наноситься «дополнительная маркировка» (за чей счет — в законе не сказано), чтобы машину можно было дальше эксплуатировать.