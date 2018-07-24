Volkswagen Touareg — взгляд в будущее

Проекция данных на лобовое стекло в новом Volkswagen Touareg

Innovision Cockpit в новом Touareg представляет собой полностью цифровой интерактивный интерфейс, взгляд в будущее в отношении органов управления автомобилем. Проекция данных на лобовое стекло является продолжением приборной панели и отображает самую важную информацию на лобовом стекле в поле зрения водителя.

Данные о скорости автомобиля, ее ограничениях и другая информация, а также визуальные указания навигационной системы проецируются на ветровое стекло таким образом, что водитель видит их непосредственно перед автомобилем, то есть на дороге. Благодаря этому информация всегда находится в поле зрения, позволяя водителю полностью сконцентрироваться на управлении автомобилем. С технической точки зрения данные отображаются на прозрачном дисплее на ветровом стекле. Это самый большой проекционный экран, предлагаемый для автомобилей марки Volkswagen: его размер составляет 217 × 88 мм.

Водитель может настраивать оптимальное положение проекции по высоте и ее информационное наполнение. Так, помимо скорости автомобиля и навигационных данных, на экране можно разместить предупреждения (например, о превышении максимально допустимой скорости). Кроме того, на дисплей можно вывести данные активных в данный момент систем помощи водителю. На лобовом стекле может отображаться информация адаптивного круиз-контроля (ACC) и ассистента контроля дистанции спереди, а также системы ночного видения Night Vision, ассистента движения по полосе Lane Assist и системы мониторинга «слепых» зон Side Assist. Наконец, водитель может регулировать настройки яркости и выбирать цветовую гамму дисплея. Яркость проекции, выбранная водителем, корректируется автоматически в зависимости от уровня внешней освещенности.

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