Схема движения автотранспорта будет изменена на Окружном шоссе в Вологде

Нововведения затронут участок автодороги от Пошехонского шоссе до улицы Возрождения. Так, в сторону Пошехонского шоссе от гипермаркета «Лента» можно будет ехать по двум полосам, одну выделят для движения в обратном направлении. Новую разметку нанесут в ближайшие дни.

От Пошехонского шоссе в сторону ул. Возрождения до «Ленты» будет выделена одна полоса, после торгового центра — две. В обратном направлении — в сторону кольца — до гипермаркета движение будет организовано по одной полосе, после — по двум. Для удобства автомобилистов установят знаки движения по полосам рядом с выездом из гипермаркета.

В настоящее время при движении в сторону кольца на Пошехонском шоссе для поворота налево в сторону гипермаркета водителям приходится пересекать две полосы встречного движения.

«Изменения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность движения на данном участке. При этом автомобилистам нужно быть внимательными при съезде с кольца на Пошехонском шоссе. После изменений движение будет идти только по одной полосе. Планируем начать наносить разметку в ближайшее время. Работы будут идти, когда поток транспорта менее интенсивный», — рассказал главный специалист отдела транспорта Департамента городского хозяйства Сергей Мартынов

Новая разметка поможет также разгрузить поток транспорта в сторону Пошехонского шоссе. Кроме того, данные изменения позволят сделать движение на участке от Пошехонского шоссе до ул. Возрождения более безопасным.