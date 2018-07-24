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Авария с четырьмя автомобилями произошла на юге Москвы
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Авария с четырьмя автомобилями произошла на юге Москвы 

РИАМО 16 часов назад
Фото: РИАМО
На Дербеневской набережной в столице произошла авария с участием четырех автомобилей, вследствие чего оказалась занята одна полоса по направлению в сторону 1-го Дербеневского переулка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.
«В районе Дербеневской набережной, 7 произошло ДТП с участием четырех автомобилей в первой полосе движения. Сейчас занят правый ряд по направлению в сторону 1-го Дербеневского переулка», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.
Авария вызвала незначительное затруднение движения. Информации о пострадавших не поступало, заключил сотрудник пресс-службы.
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