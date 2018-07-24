Парк автомобилей в Санкт-Петербурге насчитывает 1,769 млн машин

Аналитики «Автостат Инфо» подсчитали емкость автомобильного парка в Санкт-Петербурге и выяснили, какие марки преобладают в нем.

Наше исследование показало, что по состоянию на начало 2018 года в Санкт-Петербурге насчитывается 1,769 млн машин. Из них — 1,327 млн иномарок (доля — 75%) и 441 538 — это автомобили российских марок (25%).

В Питере зарегистрировано 309 468 автомобилей марки LADA . Российский бренд занимает первое место по представленности в питерском автопарке. Второе место у Volkswagen : 111 739 машин «Фольксваген» насчитывается в автопарке Санкт-Петербурга. Автомобилей Ford (третье место в этом списке) в Питере числится 107 905 ед. В топ-5 самых распространенных автомобильных марок в автопарке Санкт-Петербурга входят также KIA (91 135 ед. авто) и Nissan (90 041 авто). «Десятку» брендов сформировали также:

В парке легковых автомобилей в Санкт-Петербурге доминируют машины, изготовленные до 2008 года. Таких автомобилей насчитывается 776 434 ед. Еще 138 980 ед. в питерском автопарке — это машины 2008 года выпуска, а еще 129 117 ед. — авто, изготовленные в 2012 году.