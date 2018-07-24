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Мировой автомобильный рынок вырос на 4%
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Мировой автомобильный рынок вырос на 4% 

Car.ru 15 часов назад
Фото: Car.ru
Специалисты зафиксировали активность в продажах автомобилей по всему миру.
Прибыль автомобильного рынка всего мира увеличилась на целых 4 процента. В сумму практически 8 с половиной миллионов вошли как легковые, так и коммерческие автомобили. За один месяц лета компании получили прибыль с 96 миллионов автомобилей. Пока что, страна-лидер — это Китай, только в первом месяце лета было продано 2 225 000 транспортных средств. На второй строчке Америка, показатели этой страны чуть меньше, 1 550 000 тысяч машин. Западная Европа зафиксировала увеличение объёма продаж на 4,4%, а это практически 1 миллион 670 тысяч автомобилей. Неизменным осталось только количество реализуемых автомобилей на территории Восточной Европы. Нельзя не отметить отечественный автомобильный рынок, которому удалось выйти на новый уровень в продажах, в сравнении с 2017 годом показатели увеличились до 10%, это не смотря на то, что прошла мощная волна повышения утилизационного сбора.
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