Суд выберет наказание для костромича, пойманного на пьяной езде

Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении 31-летнего костромича, который ездил на своей иномарке в состоянии алкогольного опьянения, сообщает областная прокуратура

1 июня он выпил на станции техобслуживания, где ремонтировали его автомобиль « Renault Logan ». Мужчина не захотел оставлять машину там, и рискнул сесть за руль.

При этом ранее он уже был наказан за пьяную езду, заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей и был на полтора года лишен прав.

Машину костромича заметили сотрудники полиции. Водитель то ехал, то резко тормозил, чем и привлек их внимание. Неадекватные действия мужчины засняли на камеру мобильного телефона и вызвали ГИБДД

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Уголовное дело направлено мировому судье. Водителю грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет.