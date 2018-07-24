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Суд выберет наказание для костромича, пойманного на пьяной езде
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Суд выберет наказание для костромича, пойманного на пьяной езде 

k1news.ru 15 часов назад
Фото: k1news.ru
Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении 31-летнего костромича, который ездил на своей иномарке в состоянии алкогольного опьянения, сообщает областная прокуратура.
1 июня он выпил на станции техобслуживания, где ремонтировали его автомобиль «Renault Logan». Мужчина не захотел оставлять машину там, и рискнул сесть за руль.
При этом ранее он уже был наказан за пьяную езду, заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей и был на полтора года лишен прав.
Машину костромича заметили сотрудники полиции. Водитель то ехал, то резко тормозил, чем и привлек их внимание. Неадекватные действия мужчины засняли на камеру мобильного телефона и вызвали ГИБДД.
От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
Уголовное дело направлено мировому судье. Водителю грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет.
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