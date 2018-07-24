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Нижегородец, задолжавший 2,5 млн рублей, лишился машины прямо на дороге
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Нижегородец, задолжавший 2,5 млн рублей, лишился машины прямо на дороге 

Newsroom24 14 часов назад
Фото: Newsroom24
Совместный рейд по взысканию задолженностей провели сотрудники ГИБДД и управления службы судебных приставов по Нижегородской области.
Водители, проезжавшие мимо контрольного поста ГИБДД «Орловские дворики», проверялись на наличие задолженностей по штрафам, налогам, алиментам и другим видам взысканий. В отношении должников принимались различные меры принудительного взыскания. Как сообщает сайт областного управления службы судебных приставов, самой действенной мерой является арест и изъятие автомобилей должников.
В ходе рейда был выявлен должник, не выплативший по нескольким исполнительным производствам сумму почти 2,5 млн рублей. Оплатить долг на месте гражданин не смог, и судебные приставы наложили арест на его автомобиль Nissan Teana. Машина была изъята. В случае если должник не погасит задолженность в течение 10 дней, автомобиль будет передан на реализацию в счет погашения долга перед взыскателями.
Всего в рамках совместного рейда сотрудников ГИБДД ГУ МВД и УФССП по Нижегородской области было проверено более 100 транспортных средств, из которых 42 владельца автомобилей имели неоплаченные задолженности. Большинство водителей оплатили свои долги на месте, в отношении пятерых были наложены аресты на автомобили.
Служба судебных приставов напоминает, что проверить наличие задолженностей по штрафам ГИБДД и другим видам выплат можно на официальном сайте управления в разделе «Банк данных исполнительных производств».
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