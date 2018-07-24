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Мужчина разбился в аварии в Ленобласти
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Мужчина разбился в аварии в Ленобласти 

360tv.ru 14 часов назад
Автомобиль марки «Волга» съехал с трассы и врезался в дерево. Водитель машины погиб, пассажиры госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщило информационное агенство «Невские Новости».
Передняя часть легковушки сильно пострадала при ударе. В результате под капотом машины началось возгорание. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. В ожидании люди пытались устранить огонь самостоятельно с помощью огнетушителей. Несмотря на все усилия, водитель «Волги» погиб, остальные пассажиры находятся в больнице.
Работу на месте аварии проводила дежурная смена 43 пожарно-спасательной части Ленинградской области из четырех человек.
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