Мужчина разбился в аварии в Ленобласти

Автомобиль марки «Волга» съехал с трассы и врезался в дерево. Водитель машины погиб, пассажиры госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщило информационное агенство «Невские Новости».

Передняя часть легковушки сильно пострадала при ударе. В результате под капотом машины началось возгорание. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. В ожидании люди пытались устранить огонь самостоятельно с помощью огнетушителей. Несмотря на все усилия, водитель «Волги» погиб, остальные пассажиры находятся в больнице.

Работу на месте аварии проводила дежурная смена 43 пожарно-спасательной части Ленинградской области из четырех человек.