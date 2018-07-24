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В Саранске возбудили уголовное дело после падения остановки на женщину
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В Саранске возбудили уголовное дело после падения остановки на женщину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины в результате падения на нее остановки общественного транспорта в Саранске, сообщает следственное управление СК России по Мордовии.
По данным следствия, днем 2 июля в Саранске порывом ветра с места крепления был сорван павильон остановки общественного транспорта «Технопарк Мордовия», который упал на пострадавшую. С телесными повреждениями женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, где 19 июля скончалась.
"По факту смерти 58-летней жительницы Саранска возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Как полагает следствие, происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей лицами, производившими установку (закрепление) и эксплуатацию павильона. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении регионального СУСК.
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