Kia Stinger предрекли судьбу коллекционной модели

Глава страховой компании Hagerty, предоставляющей услуги владельцам коллекционных автомобилей, считает, что мы живет в «золотом веке масл-каров». В будущем мощные автомобили станут более привлекательными и вырастут в цене. Среди потенциальных кандидатов на попадание в список коллекционных машин Мак-Кил Хагерти рассматривает даже Kia Stinger , сообщает Automotive News.

По словам Хагерти, цена на Dodge Challenger или Demon с минимальным пробегом и большим количеством опций неизменно вырастет. Для коллекционеров автомобили с известными именами — Ferrari Porsche или Corvette — по-прежнему будут значить больше, чем просто транспортные средства. «Если эти машины выживут и не пострадают в авариях, то однажды они станут коллекционными», — говорит Хагерти.

При этом ключевым фактором, влияющим на ценность автомобиля для коллекционеров, Хагерти считает способности машины на треке.

«Что касается Kia Stinger, то я очарован, — добавляет Хагерти. — Однако главный вопрос в том, сможет ли марка, которая совсем недавно была практически никем, действительно сделать автомобиль, который будет иметь коллекционную ценность?»