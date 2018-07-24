Казахстанский авторынок в июне преодолел 5-тысячную отметку 

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам июня увеличились на 28,6% и составили 5369 единиц. Таким образом, впервые за 1,5 года месячный сбыт дилеров преодолел порог в 5 тыс. реализованных автомобилей, отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром». За шесть месяцев 2018 года жители республики приобрели 25989 машин — на 37,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером на казахстанском авторынке в прошлом месяце стала Toyota, реализовавшая 1437 автомобилей — на 67% больше, чем годом ранее. Второе место заняла LADA, результат которой составил 1184 машины (+38%). Третью позицию сохраняет Hyundai — автомобили этой марки выбрали 760 покупателей (рост в 3,2 раза). Далее следует KIA с показателем 242 проданных машин, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров ГАЗ, чьи дилеры реализовали 231 автомобиль (-2%).