Европейский авторынок в июне установил новый рекорд 

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня увеличились на 5,1% до 1 млн 618 тыс. 985 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это лучший результат продаж за июнь в истории европейского авторынка. По итогам шести месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 8 млн 695 тыс. 785 единиц — на 2,8% больше, чем годом ранее. Как отмечается в обзоре европейского авторынка за июнь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen — 193292 машины (+16,3%). Второе место заняла Renault с показателем 137950 автомобилей (+1,7%). На третью строчку вышел Peugeot, реализовавший 99476 машин (+6,9%). Замыкают пятерку лидеров Opel/Vauxhall (91012 шт.) и Ford (88474 шт., -8,3%).