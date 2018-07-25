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Водители без нарушений ПДД будут платить за ОСАГО меньше
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Водители без нарушений ПДД будут платить за ОСАГО меньше 

Car.ru 12 часов назад
Фото: Car.ru
Минфин планирует внести поправки в законе об ОСАГО.
По предварительным данным поправки находятся только на стадии обдумывания, специалисты загорелись желанием прийти к индивидуальному тарифообразованию. На данный момент стоимость ОСАГО рассчитывается исходя из стандартного тарифа, начальная цена за нег около 3500 рублей, а максимальная 4200. Стоимость рассчитывается по определённой формуле: а) Стаж водителя, б) Возраст водителя, в) Количество страховых случае. К примеру, если машина не была замечена в аварийных ситуациях, владельцу транспортного средства, в то время как участие в ДТП наоборот завышает стоимость ОСАГО. Также разнится цена из-за региона в котором эксплуатируется автомобиль и мощность мотора. Сейчас эти два составляющих немного уйдут на второй план, а на первую позицию выйдет строчка «Поведение водителя на дороге». Другим языком, в автомобили планируют установить телематические устройства, которые будут фиксировать всё это действо. При вождении водителя в нетрезвом виде, ценник на ОСАГО будет расти ещё больше.
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