Водители без нарушений ПДД будут платить за ОСАГО меньше

Минфин планирует внести поправки в законе об ОСАГО.

По предварительным данным поправки находятся только на стадии обдумывания, специалисты загорелись желанием прийти к индивидуальному тарифообразованию. На данный момент стоимость ОСАГО рассчитывается исходя из стандартного тарифа, начальная цена за нег около 3500 рублей, а максимальная 4200. Стоимость рассчитывается по определённой формуле: а) Стаж водителя, б) Возраст водителя, в) Количество страховых случае. К примеру, если машина не была замечена в аварийных ситуациях, владельцу транспортного средства, в то время как участие в ДТП наоборот завышает стоимость ОСАГО. Также разнится цена из-за региона в котором эксплуатируется автомобиль и мощность мотора. Сейчас эти два составляющих немного уйдут на второй план, а на первую позицию выйдет строчка «Поведение водителя на дороге». Другим языком, в автомобили планируют установить телематические устройства, которые будут фиксировать всё это действо. При вождении водителя в нетрезвом виде, ценник на ОСАГО будет расти ещё больше.