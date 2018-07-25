Почти шесть тысяч нетрезвых водителей выявили на дорогах Приморья с начала года

С начала года инспекторы ГИБДД выявили свыше 5,9 тысячи нетрезвых водителей в Приморье, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, к административной ответственности привлекли 3264 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что 638 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно, все они были привлечены к уголовной ответственности.

За последние семь дней инспекторы выявили и отстранили от управления транспортными средствами 252 нетрезвых водителя. В пяти случаях пьяные автомобилисты стали виновниками ДТП. В результате погиб один человек.