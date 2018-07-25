Инспекторы Югры проведут массовую проверку водителей на трезвость

Профилактическое мероприятие на трассе под Сургутом пройдет 27 июля, сообщает региональное управление МВД

«Данные мероприятия направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, за управление автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения предусмотрен штраф в тридцать тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание грозит тем, кто передает автомобиль пьяному. В случае, если водитель ранее уже был лишен удостоверения за управление авто в нетрезвом состоянии, ответственность грозит уже уголовная, вплоть до лишения свободы..