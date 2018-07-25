Ещё
В Заводском районе уснувший водитель протаранил на «Газели» опору моста
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Заводском районе уснувший водитель протаранил на «Газели» опору моста 

САРАТОВ24 11 часов назад
Фото: САРАТОВ24
В Заводском районе Саратова сегодня ночью случилась авария. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
По предварительной информации, около двух часов ночи на 7-й Нагорной улице в районе стадиона «Волга» водитель на грузовой «ГАЗели» уснул за рулем и врезался в опору моста. От удара автомобиль развалился на части. Однако мужчина, управлявший грузовиком, не пострадал.
"Мы подходили к нему еще ночью, сразу после аварии, он сидел в машине, жив, практически здоров. Машину жалко конечно, но, самое главное, водитель не пострадал, если только морально", — сообщила саратовчанка Екатерина Сысоева.
По словам очевидцев, искореженное транспортное средство, занимающее две полосы, лежало под мостом до утра, мешая проезду других машин.
Подробности выясняются.
САРАТОВ24: последние новости
На заправке в Вольском районе появились дорожные рэкетиры В Энгельсе «Mercedes» протаранил дерево, погибли водитель и его пассажирка Под Вольском водитель вылетел из своего автомобиля и погиб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары141
Боксер на элитном авто сбил насмерть москвичку36
Начались продажи обновленных Logan и Sandero
В России презентовали кроссовер Range Rover 2019
Россиянам упростили регистрацию машин
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение