В Заводском районе уснувший водитель протаранил на «Газели» опору моста

В Заводском районе Саратова сегодня ночью случилась авария. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительной информации, около двух часов ночи на 7-й Нагорной улице в районе стадиона «Волга» водитель на грузовой «ГАЗели» уснул за рулем и врезался в опору моста. От удара автомобиль развалился на части. Однако мужчина, управлявший грузовиком, не пострадал.

"Мы подходили к нему еще ночью, сразу после аварии, он сидел в машине, жив, практически здоров. Машину жалко конечно, но, самое главное, водитель не пострадал, если только морально", — сообщила саратовчанка Екатерина Сысоева

По словам очевидцев, искореженное транспортное средство, занимающее две полосы, лежало под мостом до утра, мешая проезду других машин.

Подробности выясняются.