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Россиян предупредили о радикальных изменениях в законе об ОСАГО
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Россиян предупредили о радикальных изменениях в законе об ОСАГО 

Пятый канал 10 часов назад
Фото: Пятый канал
Министерство финансов России предлагает провести реформу ОСАГО. Сотрудники ведомства уже внести поправки в закон, сообщает ФАН.
По опубликованной информации, если изменения примут, то на стоимость «автогражданки» не будет влиять мощность двигателя машины и регион регистрации автовладельца. Цена будет рассчитываться, в первую очередь, исходя из особенностей вождения водителя.
Иными словами, с помощью установленных на автомобиле специальных спутниковых устройств планируется фиксировать как резко тормозит и перестраивается водитель, как часто он использует автомобиль, на какие расстояния и с какой скоростью ездит, сколько у него было неаварийных нарушений.
Также в планах выдавать полисы ОСАГО на три года, в то время как сейчас, водителям приходится менять их каждый год, а его стоимость зависит от стажа и возраста.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Москву наводнили фальшивые полисы ОСАГО.
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