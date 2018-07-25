Россиян предупредили о радикальных изменениях в законе об ОСАГО

Министерство финансов России предлагает провести реформу ОСАГО. Сотрудники ведомства уже внести поправки в закон, сообщает ФАН.

По опубликованной информации, если изменения примут, то на стоимость «автогражданки» не будет влиять мощность двигателя машины и регион регистрации автовладельца. Цена будет рассчитываться, в первую очередь, исходя из особенностей вождения водителя.

Иными словами, с помощью установленных на автомобиле специальных спутниковых устройств планируется фиксировать как резко тормозит и перестраивается водитель, как часто он использует автомобиль, на какие расстояния и с какой скоростью ездит, сколько у него было неаварийных нарушений.

Также в планах выдавать полисы ОСАГО на три года, в то время как сейчас, водителям приходится менять их каждый год, а его стоимость зависит от стажа и возраста.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Москву наводнили фальшивые полисы ОСАГО.