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В Казани полицейские открыли стрельбу на поражение, отражая нападение пьяной компании (ВИДЕО)
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В Казани полицейские открыли стрельбу на поражение, отражая нападение пьяной компании (ВИДЕО) 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Казани в ночь на 25 июля четверо пьяных мужчин напали на полицейских, прибывших по вызову на улицу Чишмяле с целью утихомирить эту компанию, которая шумела и мешала спать жителям окрестных домов. В итоге стражам порядка пришлось применить оружие. Двое нападавших получили огнестрельные ранения, а остальные сбежали, но впоследствии были задержаны, сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное МВД.
"Жильцы дома позвонили в полицию и сообщили, что четверо молодых людей шумят возле их дома и нарушают покой, — цитирует сайт
ProKazan
пресс-службу ведомства. — Приехавшие на место сотрудники полиции, пытались усмирить правонарушителей. Однако они оказали сопротивление и напали на полицейских".
По данным МВД, в ответ на сделанное им замечание молодые люди набросились на одного из полицейских, повалили на землю и стали душить, сообщается в публикации. По сведениям
"Комсомольской правды", полицейских попытались разоружить, но не смогли. Один из сотрудников полиции открыл огонь на поражение и ранил одного из нападавших, но это их не отрезвило, и тогда страж порядка выстрелил во второго. После этого двое других нападавших пустились наутек, пишет газета.
Двух нападавших с огнестрельными ранениями бедра доставили в больницу, но вскоре отпустили, поскольку пули не причинили им большого вреда. А их товарищей позже задержали в собственных квартирах. В итоге всю компанию доставили в отдел полиции
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщили в пресс-службе МВД. Региональный
Следственный комитет
сообщил о начале доследственной проверки по факту произошедшего.
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