В Казани полицейские открыли стрельбу на поражение, отражая нападение пьяной компании (ВИДЕО)

В Казани в ночь на 25 июля четверо пьяных мужчин напали на полицейских, прибывших по вызову на улицу Чишмяле с целью утихомирить эту компанию, которая шумела и мешала спать жителям окрестных домов. В итоге стражам порядка пришлось применить оружие. Двое нападавших получили огнестрельные ранения, а остальные сбежали, но впоследствии были задержаны, сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное МВД

"Жильцы дома позвонили в полицию и сообщили, что четверо молодых людей шумят возле их дома и нарушают покой, — цитирует сайт

ProKazan

пресс-службу ведомства. — Приехавшие на место сотрудники полиции, пытались усмирить правонарушителей. Однако они оказали сопротивление и напали на полицейских".

По данным МВД, в ответ на сделанное им замечание молодые люди набросились на одного из полицейских, повалили на землю и стали душить, сообщается в публикации. По сведениям

"Комсомольской правды" , полицейских попытались разоружить, но не смогли. Один из сотрудников полиции открыл огонь на поражение и ранил одного из нападавших, но это их не отрезвило, и тогда страж порядка выстрелил во второго. После этого двое других нападавших пустились наутек, пишет газета.

Двух нападавших с огнестрельными ранениями бедра доставили в больницу, но вскоре отпустили, поскольку пули не причинили им большого вреда. А их товарищей позже задержали в собственных квартирах. В итоге всю компанию доставили в отдел полиции

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщили в пресс-службе МВД. Региональный

сообщил о начале доследственной проверки по факту произошедшего.