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Uber возобновил испытания беспилотников после смертельного ДТП в Темпе
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Uber возобновил испытания беспилотников после смертельного ДТП в Темпе 

RB.ru 4 часа назад
Фото: RB.ru
После инцидента компания детально изучила программу автономного вождения, уделив особое внимание вопросам безопасности, уточнил он.
«Сегодня мы делаем первый шаг к возвращению наших беспилотных автомобилей на дороги общего пользования в Питтсбурге», — говорится в сообщении.
При этом управление автомобилем будет происходить в ручном режиме. В салоне во время движения должны находиться два специалиста Uber, из которых один будет управлять беспилотником, а второй — документировать замечания.
В компании рассказали, что каждый автомобиль оснащен системой онлайн-мониторинга водителей, чтобы специалисты проекта сохраняли внимание, находясь за рулем.
В случае если система выявит невнимательность в действиях специалиста, он получит звуковое оповещение.
Также во время вождения в режиме ручного управления будет работать встроенная система предотвращения столкновений.
Технология активирует экстренное торможение при определенных условиях, таких как внезапное изменение движения впереди идущего транспортного средства, и предупреждает о неминуемом столкновении специалистов в салоне бесплотника.
В марте автомобиль Uber, двигаясь в беспилотном режиме, сбил пешехода в американском городе Темпе. На момент аварии за рулем беспилотника находился водитель. Погибшая женщина пересекала дорогу на велосипеде вне пешеходного перехода.
После этого власти Аризоны временно запретили Uber тестировать беспилотные автомобили на дорогах штата.
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