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Половина московских водителей такси уйдут из профессии при стоимости бензина выше 50 рублей
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Половина московских водителей такси уйдут из профессии при стоимости бензина выше 50 рублей 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
51% водителей такси в Москве готовы уйти из профессии, если стоимость бензина станет выше 50 рублей. Такие данные получила компания «Эверест 8800» (федеральный партнер агрегаторов такси) в ходе опроса московских таксистов.
14% водителей считают, что перестанут работать в такси при цене бензина выше 60 рублей, а 12% прогнозируют, что покинут профессию только, если стоимость топлива превысит 100 рублей.
6% опрошенных отметили, что перестанут быть таксистами при цене бензина от 70 до 100 рублей.
По словам генерального директора ООО «Эверест 8800» Сергея Муравьева, на топливо у водителей такси уходит около 20% от всего заработка — это одна из двух главных затрат наряу со стоимостью аренды автомобиля. «Если тенденция роста стоимости бензина продолжится, то водители, готовые продолжать работу в такси, по нашим прогнозам, станут переходить на газомоторное топливо. А в целом такси — это одна из перспективных ниш для развития электрокаров в нашей стране, которая в этом вопросе пока заметно уступает Европе, Северной Америке и Китаю».
17% водителей в ходе опроса утверждали, что готовы продолжить работать в такси при любой стоимости бензина.
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